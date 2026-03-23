Genç yıldız açıkladı! A Milli Futbol Takımı kampına katılamayacak

FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı final maçında Romanya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda genç yıldızdan kötü haber geldi.
Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı kampına katılamayacağını açıkladı.
Sakatlığı nedeniyle kampa katılamayacak olan Aral Şimşir, "Ne yazık ki hafif bir sakatlık nedeniyle bu sefer Milli Takım'a katılamayacağım" dedi.
Daha güçlü şekilde geri dönmeye odaklandığını belirten Aral Şimşir, "Ülkemi temsil etmek benim için her zaman büyük bir onur ve asla hafife almadığım bir şey. Bu yüzden bu an benim için daha da zor. Ancak şu an tüm odağım doğru şekilde iyileşmek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek" ifadelerini kullandı.
Aral Şimşir son olarak, "En kısa sürede, tamamen hazır ve en iyi halimle sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. Destekleriniz için teşekkür ederim" sözlerini dile getirdi.
23 yaşındaki Aral Şimşir, bu sezon Midtjylland'da 45 maça çıktı. Aral Şimşir bu süreçte 11 gol ve 18 asist üretti.