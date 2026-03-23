Hagi'den taktik: Hakan'a dikkat edin!
Giriş Tarihi: 23.03.2026

Hagi’den taktik: Hakan’a dikkat edin!

Hagi’den taktik: Hakan’a dikkat edin!
Rumen futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, ülkesinde Pro Sport'a konuştu. 61 yaşındaki teknik direktör, "Çoğu kişi Türkiye'yi favori gösteriyor ama sadece kendi sahalarında oynadıkları için, bence tek avantajları bu. Biz de Avrupa Şampiyonası'na katılan bir Romanya Milli Takımı'yız, tecrübemiz var. Stadyum önemli değil, ülke için oynayacaklar ve ellerinden geleni yapacaklar. Duyguları iyi yönetmeyi bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin en önemli oyuncusu sorusuna ise "Hakan Çalhanoğlu çok deneyimli bir isim. Şu anda oynadığı kulüpteki performansı, deneyimi ve yaşıyla takım için çok önemli bir oyuncu" diye konuştu.

BECALİ, LUCE'NİN SÜRPRİZİNİ AÇIKLADI
FCSB eski adıyla Steaue Bükreş'in sahibi Gigi Becali, Romanya'nın hocası Lucescu'nun sahaya çıkacağı kadro hakkında konuştu. Stanciu'nun kendi takımında az süre almasına rağmen 11'de yer alacağını belirten Becali, "Orta sahada Stanciu'nun yanı sıra Marin ve Hagi'den oluşan bir üçlü benimsenebilir. Savunmada birçok kişi Draguşin-Burca'yı beklese de ben Draguşin ve Rus diyorum. Öndeki 3 isim tartışılmaz. Ortada Birligea, sağda Man, solda Mihaila. Onların arkasında Hagi... Ve en sonda Marin ve kaptan Stanciu" ifadelerini kullandı.

Hagi’den taktik: Hakan’a dikkat edin!
