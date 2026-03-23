Haziran’da bir daha ‘Çek’ edelim

Beşiktaş’ın temas kurduğu Leverkusen’in Çek forveti Patrik Schick, “Sezon sonunda yeniden görüşelim” mesajını verdi
Beşiktaş Futbol Koordinatörü Serkan Reçber geçtiğimiz günlerde Almanya'ya çıkarma yaparak Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasında oynanan maçı yerinde takip edip görüşmelerde bulunmuştu. Leverkusen yetkilileriyle temas kuran Reçber, PatrikSchick, Nathan Tella, ExequielPalacios ve Martin Terrier gibi isimlerindurumunu sorguladı. Alman ekibinin yeni sezonda yapılanmaya gitmesi bekleniyor. Bu nedenle fırsatlarıkollayan siyah-beyazlılarda, hemteknik ekibin hem de başkan SerdalAdalı'nın Çek futbolcuyla ilgili arzusubulunuyor. Ancak tecrübeli forvetin, geleceğiyle ilgili şu an için karar vermediği ve acele etmeyeceği aktarıldı. Sözleşmesi 2030'da bitecek olan 30 yaşındaki santrforun sezon sonunda teklifleri değerlendireceği bildirildi. Beşiktaş yönetimi, süreci takip edecek.
Leverkusen formasıyla bu sezon Bundesliga'da 21 maç oynayan Patrik Schick 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
2026'NIN EN İYİSİ KARTAL
Siyah-beyazlılar, 2026'da hücum performansında müthiş bir ivme yakaladı. Yeni yılda 13 resmi maça çıkan Beşiktaş, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken sahada da önemli istatistikler ortaya koydu. Siyahbeyazlılar,2026'da Süper Lig'de rakip ceza sahasında enfazla topla buluşan (265), en yüksek isabetli (69) ve toplamşut (188) sayısına ulaşan takım oldu. 9 maçta 19 kez rakip ağları sarsan Kara Kartal, böylelikle 2 gol ortalamasının da üzerine çıktı.
GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER!
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kiralık gönderdiği yabancı oyuncularından Musrati, Mario ve Onana sezon bitince geri dönecek. Musrati'nin 7 milyon Euro'luk opsiyonu Hellas Verona tarafından kullanılmayacak. Genoa'da sadece 36 dakika oynayan Onana'da da yine aynı sendrom yaşanacak. Mario'nun da AEK'dan dönüş yapacağı ancak Beşiktaş'ın planlarında bu üç oyuncunun da yeri olmadığı aktarıldı. Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş, 3 oyuncunun menajerlerine başka kulüp bulmaları yönünde talimat gönderdi.