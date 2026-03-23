Lucas Torreira'dan milli takım açıklaması: "Beni çok kötü hissettiriyor"

Galatasaray kaptanı Lucas Torreira, Uruguay basınından Ovacion'a açıklamalarda bulundu. Torreira, Galatasaray'a transferi ve milli takım sürecine dair konuştu.

Lucas Torreira, Dünya Kupasına kısa süre kala Uruguay Milli Takımı'nda yer almamasının kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

"BENİ ÇOK KÖTÜ HİSSETİRİYOR"

Tecrübeli oyuncu, "Gerçekçi olmaya çalışıyorum ama Dünya Kupası çok yakın. 35 kişilik ön listede bile olmamak, ya hocanın beni beğenmediği ya da daha iyi oyuncular olduğunu düşündüğü anlamına geliyor. Bu anlaşılabilir ama beni çok etkiliyor. Milli takımda olmamak beni gerçekten çok kötü hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

"MUSLERA'NIN TELEFONU HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Galatasaray'a transfer sürecinde Fernando Muslera'nın etkisine dikkat çeken Torreira, "Muslera'ya her zaman minnettar olacağım. Onun bir telefonuyla hayatım değişti. Neredeyse dört yıldır buradayım ve Galatasaray'a aşık oldum. Bu formayı giymek benim için inanılmaz bir duygu. Gerçekten bu kulüp için yaşıyorum ve oynuyorum." dedi.

Kaptanlık görevine getirildiği dönemde Muslera'dan aldığı mesajın kendisi için özel olduğunu da vurgulayan Torreira, "Bana gurur duyduğunu söyledi. Ondan çok şey öğrendim. Sadece harika bir kaleci değil, benim için bir baba gibiydi." diye konuştu.

"NACIONAL BENİM HAYALİM"

Gelecek hedeflerine de değinen Torreira, çocukluğundan beri taraftarı olduğu Nacional forması giymek istediğini, "Çocukluğumdan beri Nacional taraftarıyım. Bir gün orada oynamak istiyorum. Bu benim içimde kalan bir hedef." sözleriyle dile getirdi.