Lucescu’yu sarsan haber! Türkiye maçı öncesi en güvendiği isim sakatlandı...

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun en güvendiği isim sakatlandı.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Futbol Takımı'yla oynayacaklar maç öncesi Celta Vigo forması giyen, Romanya Milli Takımı'nın as kalecisi Ionut Radu, sakatlık geçirdi.
Celta Vigo, oyuncunun LaLiga'daki Alaves maçında sağ baldırından sakatlandığını açıkladı. Radu'yla ilgili tetkiklerin sürdüğü ifade edildi.
Ionut Radu'nun Türkiye'ye karşı oynayamaması durumunda kaleyi Rapid Bükreş forması giyen Marian Aioani'nin koruması bekleniyor.