Milli takıma Fransız kaldı!

U21 Milli Takımı’na çağrıldı ancak vatandaş olmadığı ortaya çıktı! F.Bahçe’nin 19 yaşındaki forveti Sidiki Cherif 5 yaşına kadar Gine’de, sonrasında hep Fransa’daydı. Ancak vatandaşlık işlemleri tamamlanamadı. Oyuncunun milli takım hayali şimdilik suya düştü
Fenerbahçe'nin Gine doğumlu olan ancak 5 yaşından bu yana yani 14 yıldır Fransa'da yaşayan genç forveti Sidiki Cherif, ülkede krize neden oldu… Son haftalarda sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla dikkat çeken 19 yaşındaki Cherif, Fransa Milli Takımı yetkililerinin takibindeydi. Fransa U21 Milli Takımı'nınLüksemburg U21 ve İzlanda U21 karşılaşmalarıiçin davet aldı ancak vatandaşlık konusundaki işlemlerin henüz tamamlanmadığı ortaya çıktı. FransaFutbol Federasyonu, bu engeli en kısasürede kaldırmak ve Cherif'in kadroyadahil olmasını sağlamak için gerekliresmi girişimleri başlattı.
MAMADOU DİAKHON DAVETİ REDDETTİ
Fransa U21 Takımı'na çağrılan bir başka futbolcu olan Club Brugge'ün 20yaşındaki sol kanat oyuncusu MamadouDiakhon ise Senegal'i temsil etmeyiseçti ve federasyona haber bilevermeden Fransa'nın davetini reddetti. Fransa Futbol Federasyonu, kadroya çağrılan Sidiki Cherif ve Diakhon'un kampa katılmayacağının ancak kadroyu basına açıkladıktan sonra öğrenilmesi nedeniyle büyük eleştiri aldı.
BİR BAKIŞTA CHERİF
Fenerbahçe'de oynadığı 10 maçta 3 gol attı, 1 asist yaptı.
Sarı-lacivertlilere transferinden sonra piyasa değeri yüzde 39 arttı. 7 milyon Euro'dan 18 milyona yükseldi.
Fenerbahçe'nin en değerli 3'üncü, ülkesi Gine'nin de 2'nci oyuncusu konumunda bulunuyor.
Fenerbahçe'de 20 maça çıkması halinde Angers'a 500 bin Euro bonus ödenecek.