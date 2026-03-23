Milli takıma Fransız kaldı!
Giriş Tarihi: 23.03.2026

U21 Milli Takımı’na çağrıldı ancak vatandaş olmadığı ortaya çıktı! F.Bahçe’nin 19 yaşındaki forveti Sidiki Cherif 5 yaşına kadar Gine’de, sonrasında hep Fransa’daydı. Ancak vatandaşlık işlemleri tamamlanamadı. Oyuncunun milli takım hayali şimdilik suya düştü

Samet YÜKSEL
Fenerbahçe'nin Gine doğumlu olan ancak 5 yaşından bu yana yani 14 yıldır Fransa'da yaşayan genç forveti Sidiki Cherif, ülkede krize neden oldu… Son haftalarda sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla dikkat çeken 19 yaşındaki Cherif, Fransa Milli Takımı yetkililerinin takibindeydi. Fransa U21 Milli Takımı'nın Lüksemburg U21 ve İzlanda U21 karşılaşmaları için davet aldı ancak vatandaşlık konusundaki işlemlerin henüz tamamlanmadığı ortaya çıktı. Fransa Futbol Federasyonu, bu engeli en kısa sürede kaldırmak ve Cherif'in kadroya dahil olmasını sağlamak için gerekli resmi girişimleri başlattı.

MAMADOU DİAKHON DAVETİ REDDETTİ
Fransa U21 Takımı'na çağrılan bir başka futbolcu olan Club Brugge'ün 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mamadou Diakhon ise Senegal'i temsil etmeyi seçti ve federasyona haber bile vermeden Fransa'nın davetini reddetti. Fransa Futbol Federasyonu, kadroya çağrılan Sidiki Cherif ve Diakhon'un kampa katılmayacağının ancak kadroyu basına açıkladıktan sonra öğrenilmesi nedeniyle büyük eleştiri aldı.

BİR BAKIŞTA CHERİF
Fenerbahçe'de oynadığı 10 maçta 3 gol attı, 1 asist yaptı.
Sarı-lacivertlilere transferinden sonra piyasa değeri yüzde 39 arttı. 7 milyon Euro'dan 18 milyona yükseldi.
Fenerbahçe'nin en değerli 3'üncü, ülkesi Gine'nin de 2'nci oyuncusu konumunda bulunuyor.
Fenerbahçe'de 20 maça çıkması halinde Angers'a 500 bin Euro bonus ödenecek.

