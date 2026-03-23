FIFA eski hakemlerinden Muzaffer Kemalettin Sarvan hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu, Sarvan'ın vefatı sebebiyle taziye mesajı yayınladı.

Yayınlanana mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi ve FIFA eski hakemlerimizden Muzaffer Kemalettin Sarvan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Muzaffer Kemalettin Sarvan'ın naaşı 24 Mart Salı günü (yarın) İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kokluca Mezarlığı'na defnedilecektir.

Merhum Muzaffer Kemalettin Sarvan'a Allah'tan rahmet; başta Merkez Hakem Kurulu eski başkanımız Oğuz Sarvan olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.