Premier Lig ekiplerinden UEFA’ya Şampiyonlar Ligi kadrosu talebi!

Premier Lig ekiplerinin, UEFA'ya Şampiyonlar Ligi listeleri için talepte bulunduğu öne sürüldü.
İngiliz temsilcilerinin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların kadrolarındaki oyuncu sayısının 28'e yükseltilmesini talep ettiği kaydedildi.
The Guardian'ın haberine göre; UEFA'nın İngiliz ekiplerinden gelen bu talebi kabul etmediği vurgulandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların gelecek sezon da kadrolarında 25 oyuncuya yer verebileceği aktarıldı.
İspanya temsilcilerinin, Premier Lig ekiplerinden gelen bu talebe karşı olduğu ifade edildi.