Premier Lig VAR kararları için anket düzenleyecek!
Premier Lig, gelecek sezondan itibaren köşe vuruşlarında VAR sisteminin kullanılmasına izin verilip verilmeyeceği konusunda kulüplere anket yapacak. Lig yönetimi, VAR'ın sınırlarınıngenişletilmesi için takımların görüşlerinialmak üzere her kulübe form gönderecek. IFAB'ın yeni yönetmeliğine göre VAR, yaz ayında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez kornerlere ve ikinci sarı kartlara müdahale edecek. UEFA hakemler şefi Roberto Rosetti, geçen ay Brüksel'de düzenlenen bir brifingde, VAR'ın asıl görevi olan açık ve bariz hataları düzeltmekten uzaklaşarak çok "mikroskobik" hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.
Premier Lig VAR kararları için anket düzenleyecek!