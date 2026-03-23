Premier Lig’de dikkat çeken VAR kararı!

Premier Lig, gelecek sezondan itibaren köşe vuruşlarında VAR sisteminin kullanılmasına izin verilip verilmeyeceği konusunda kulüplere anket yapacak.

Lig yönetimi, VAR'ın sınırlarının genişletilmesi için takımların görüşlerini almak üzere her kulübe form gönderecek.

IFAB'ın yeni yönetmeliğine göre VAR, yaz ayında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez kornerlere ve ikinci sarı kartlara müdahale edecek.

UEFA hakemler şefi Roberto Rosetti, geçen ay Brüksel'de düzenlenen bir brifingde, VAR'ın asıl görevi olan açık ve bariz hataları düzeltmekten uzaklaşarak çok "mikroskobik" hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.