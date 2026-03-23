Roma’da Zeki Çelik belirsizliği! İşte istediği maaş

Serie A devlerinden Roma'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Zeki Çelik için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan temsilcisi ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zeki Çelik'in geleceğinin henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.
Tuttomercato'nun haberine göre; Roma'nın Zeki Çelik'e yeni sözleşme teklifinde bulunduğu belirtildi.
Roma'nın Zeki Çelik'e yıllık 2 milyon 400 bin euro önerdiği kaydedildi.
Zeki Çelik'in ise yeni sözleşmeyle birlikte yıllık 4 milyon euro istediği vurgulandı.
29 yaşındaki sağ bek, bu sezon Roma'da 37 maçta oynadı ve 1 gol ile 4 asist üretti.
Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zeki Çelik'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro.
A Milli Futbol Takımı'nda 58 kez süre alan Zeki Çelik, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.