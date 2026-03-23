Ronald Koeman’dan Noa Lang açıklaması!

Hollanda'nın Norveç ve Ekvador maçları aday kadrosuna davet edilen Noa Lang için Ronald Koeman dikkat çeken ifadeler kullandı.
"ŞOK EDİCİ VE KORKUTUCUYDU"
Noa Lang'ın yaşadığı sakatlığı televizyonda gördüğünü belirten Ronald Koeman, "Bu gerçekten biraz şok edici ve korkutucuydu" dedi.
Noa Lang'ın kampa dahil olacağını belirten Ronald Koeman, "Yakında kampa gelecek ve o zaman durumunun ne olacağını göreceğiz. Noa ile birlikte durumunun nasıl gittiğine bakacağız, bu konuda kendini rahat hissedip hissetmediğini göreceğiz" şeklinde konuştu.