Ronald Koeman’dan Noa Lang açıklaması!

Giriş Tarihi: 23.03.2026 20:18

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Noa Lang ile ilgili konuştu.

Galatasaray forması giyen Noa Lang ile ilgili Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman açıklamalarda bulundu.

Hollanda'nın Norveç ve Ekvador maçları aday kadrosuna davet edilen Noa Lang için Ronald Koeman dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ŞOK EDİCİ VE KORKUTUCUYDU"

Noa Lang'ın yaşadığı sakatlığı televizyonda gördüğünü belirten Ronald Koeman, "Bu gerçekten biraz şok edici ve korkutucuydu" dedi.

Noa Lang'ın kampa dahil olacağını belirten Ronald Koeman, "Yakında kampa gelecek ve o zaman durumunun ne olacağını göreceğiz. Noa ile birlikte durumunun nasıl gittiğine bakacağız, bu konuda kendini rahat hissedip hissetmediğini göreceğiz" şeklinde konuştu.

