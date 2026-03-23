Rota: 3 puan Parola: Tam kadro

Fatih Tekke, G.Saray’ı devirme planlarını yaptı! 11 kişi sahada kalmalarının önemini sık sık yineleyen kurt hoca, hafta boyu talimat verecek
Süper Lig'de milli ara sonrasında G.Saray'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, hazırlıklarını oyuncularına da aktarmak için kolları sıvadı. Ekibi ile birlikte sarı-kırmızılıtakımı yenip maç fazlası ilepuan farkını 1'e indirmek isteyenKaradeniz ekibinde Oulai'nincezasının yanı sıra Batagov'unda sakatlığı bulunuyor. Fatih Tekke bu isimlerin alternatifleri için planlamasını yaparken ilk isteği sahada 11 kişi kalmak! G.Saray'ın özellikle hücum oyuncularının kalitesine vurgu yaparak savunma ve kanat oyuncularına dikkat çağrısında bulunacak Tekke, burada gereksiz faul yapılmaması ve takımı eksik bırakacak hatalardan kaçınmalarının altını çizecek. Deneyimli hocanın, hafta içinde taraftara da çağrı yaparak camiayı bu maça odaklayacağı öğrenildi.
FIRTINAGİBİ ESTİ
Bordo-mavililer, ligdeki 27 haftada rakip fileleri 53 kez sarstı. Kupada ise 5 maçta 15 gol kaydetti. Toplam 32 resmi karşılaşmada 68 gol atan Karadeniz temsilcisinde söz konusu gollerin yüzde 42'siise Onuachu,Augusto ve Muçiüçlüsünden geldi. Süper Lig'de 21 golle krallık yarışında zirvede yer alan Onuachu, kupada ise 2 gol attı.
İLK HEDEF SOL KANAT
Yeni sezonda kadroya yapılacak hamleler için kollarını şimdiden sıvayan Trabzonspor'da sol kanat ilk takviyenin yapılacağı yerlerden biri. Teknik direktör Fatih Tekke, bu bölgede takıma seviye atlatacak isimleri yönetime de iletti. Fransız basınına göre; Armand Lauriente listede bulunuyor.