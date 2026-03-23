Sadettin Saran’dan resmi adaylık sinyali!

Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın 3. gününde Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, "İnşallah çok daha fazla kupalar alacağız" dedi.

Taraftarın desteğine vurgu yapan Saran şöyle konuştu: "Çok değerli Fenerbahçe ailem. Ramazan Bayramı'nın bize getirdiği birlik ve beraberlik duygusunu burada sizlerle beraber paylaşıyor olmak benim için çok keyifli. Başkan olarak ilk bayramım sizlerle, duygulandım. Tüm takımlarımız sezonun bu kritik döneminde hedefleri doğrultusunda azimle mücadele ediyorlar. Burada inşallah çok daha fazla kupalar alacağız. Bunları da sizlerin desteğiyle beraber yapacağız. Bu birlik ve beraberlik kelimesini seçimden beri kullanıyorum. Çok inanıyorum ve görüyorum. Zor günlerde berabersek, çok iyi günlerde de beraber olacağız. İyi ki varsınız. 4 Nisan'da, Yüksek Divan Kurulu'nda sizlere bilgiler vereceğiz. Burada olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili, değerli Fenerbahçe ailem. Sizleri seviyorum, nice bayramlara."

Saran'ın 6 aylık başkanlık döneminde kazanılan 6 kupadan 5'i sahnedeydi. F.Bahçe bu dönemde Futbol Süper Kupa, Erkek Basketbol Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Kupası, Voleybol Şampiyonlar Kupası, Kadın Basketbol Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.