Sane’ye sert çıkış: Almanya’yı hak etmedi

Almanya'nın eski yıldızlarından Dietmar Hamann, Leroy Sane'nin milli takıma seçilmesini eleştirdi. İsviçre ve Gana hazırlık maçlarına davet edilen Sane'nin, Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier'den kötü olduğunu söyleyen Hamann, "Hepsi Sane'den daha fazla hak ediyordu. Kadroya alınması anlaşılmaz" dedi.
MİLLİ SARAY!
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu gören G.Saray'da milli takıma giden oyuncular da dikkat çekiyor. Gabriel Sara'nın, Brezilya Milli Takımı'naçağrılması en önemli olay olarak gündemoldu. Türkiye (Uğurcan, Abdülkerim, Yunus, Barış, Eren, Kaan, Arda U19), Kolombiya (Davinson), Hollanda (Noa Lang), Senegal (Jakobs), Brezilya (Sara), Fildişi (Singo), Macaristan (Sallai), Almanya (Sane), Gine-Bissau (Nhaga) olmak üzere 9 farklı ülkeye 15 oyuncu gönderildi.