Saran’dan resmi adaylık sinyali!

F.Bahçe’de dün bayramlaşma töreni vardı, Başkan Saran seçim için ip uçları verdi. 4 Nisan vurgusu yapıp, ‘Yüksek Divan Kurulu’nda sizlere bilgiler vereceğiz’ diyen F.Bahçe Başkanı, “İnşallah çok daha fazla kupalar alacağız. Zor günlerde berabersek, iyi günlerde de beraber olacağız” sözleriyle dikkat çekti
Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın 3. gününde Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, "İnşallah çok daha fazla kupalar alacağız" dedi. Taraftarın desteğine vurgu yapan Saran şöyle konuştu: "Çok değerli Fenerbahçe ailem. Ramazan Bayramı'nın bize getirdiği birlik ve beraberlik duygusunu burada sizlerle beraber paylaşıyor olmak benim için çok keyifli. Başkan olarak ilk bayramımsizlerle, duygulandım.Tüm takımlarımızsezonun bu kritik dönemindehedefleri doğrultusundaazimle mücadeleediyorlar. Burada inşallahçok daha fazla kupalaralacağız. Bunları dasizlerin desteğiyle beraberyapacağız. Bu birlik ve beraberlik kelimesini seçimden beri kullanıyorum. Çok inanıyorum ve görüyorum. Zorgünlerde berabersek,çok iyi günlerde de beraberolacağız. İyi ki varsınız.4 Nisan'da, YüksekDivan Kurulu'nda sizlerebilgiler vereceğiz. Burada olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili, değerli Fenerbahçe ailem. Sizleri seviyorum, nice bayramlara."
Saran'ın 6 aylık başkanlık döneminde kazanılan 6 kupadan 5'i sahnedeydi. F.Bahçe bu dönemde Futbol Süper Kupa, Erkek Basketbol Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Kupası, Voleybol Şampiyonlar Kupası, Kadın Basketbol Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.