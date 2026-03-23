Sneijder: Liverpool kopan parmağın hesabını vermeli
ABONE OL
G.Saray'da Osimhen'in kolunun kırılması sırasında pozisyon içinde yer alan Liverpoollu Konate'nin sosyal medyada ırkçı tacize uğradığı iddia edildi. Sarıkırmızılıların eski futbolcusu Wesley Sneijder, bu duruma büyük tepki gösterdi. "Galatasaray,dünyada ırkçılığa bulaşacak sonkulüptür" diyen Hollandalı efsane, "Liverpool daha da çirkinleşmeyibırakmalı ve Noa Lang'ın kopmuşparmağının hesabını vermeli" ifadelerini kullandı. Wesley Sneijder, Ajax'ta görev almasıyla ilgili bir soruya ise "Oyuncular ve yönetim arasında bir köprü görevi görmek isterim" yanıtını verdi.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
