Giriş Tarihi: 23.03.2026

Sneijder: Liverpool kopan parmağın hesabını vermeli

G.Saray'da Osimhen'in kolunun kırılması sırasında pozisyon içinde yer alan Liverpoollu Konate'nin sosyal medyada ırkçı tacize uğradığı iddia edildi. Sarıkırmızılıların eski futbolcusu Wesley Sneijder, bu duruma büyük tepki gösterdi. "Galatasaray, dünyada ırkçılığa bulaşacak son kulüptür" diyen Hollandalı efsane, "Liverpool daha da çirkinleşmeyi bırakmalı ve Noa Lang'ın kopmuş parmağının hesabını vermeli" ifadelerini kullandı. Wesley Sneijder, Ajax'ta görev almasıyla ilgili bir soruya ise "Oyuncular ve yönetim arasında bir köprü görevi görmek isterim" yanıtını verdi.

