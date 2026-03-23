TFF açıkladı! Çetin Güler vefat etti

Giriş Tarihi: 23.03.2026 19:26

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması giyen, A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray’da da yardımcı antrenör olarak çalışan Çetin Güler vefat etti.

Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Futbol Takımı ve Ümit Milli Takımı'nın eski antrenörü Çetin Güler vefat etti.

Futbolculuk kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Çetin Güler; Kasımpaşa, Hacettepe ve Gençlerbirliği'nde forma giydikten sonra teknik direktörlüğe adım attı. Ümit Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevini üstlenen Güler, 1974-1975 yılları arasında Coşkun Özarı döneminde A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak çalıştı. Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Kocaelispor, Diyarbakırspor, Altınordu, İskenderunspor, Giresunspor, Adana Demirspor ve Mardinspor gibi kulüplerde teknik direktörlük yaptı. 1990 yılında antrenör eğitimcisi olarak yeniden Türkiye Futbol Federasyonu bünyesine katılan Çetin Güler, uzun yıllar Antrenör Eğitim Müdürü ve Antrenör Özlük İşleri Müdürü olarak Türk futboluna hizmet verdi.

Çetin Güler'in naaşı, 24 Mart Salı günü (yarın) Büyükada Hamidiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükada Tepeköy Mezarlığı'na defnedilecek.

