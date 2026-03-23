Trabzon’da 2. Uluslararası Futbol Turnuvası heyecanı başladı! Ahmet Metin Genç: Savaşa son verelim

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, 16 ülkeden gençlerin turnuva kapsamında bir araya geldiğini dile getirerek, "İnşallah buradan mezun olup döndüklerinde ülkelerinin kalkınmalarına en büyük desteği yine bu gençlerimiz yapacaklardır. Buna yürekten inanıyorum." diye konuştu.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Koordinatörü Muhammed Malik Taylan da organizasyonu geliştirerek, bu yıl 2'ncisini düzenlediklerini belirtti.

Taylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

" 'Daha adil bir dünya mümkündür' sloganıyla çıktığımız bu yolda bugün sizlerle beraber yeni bir başlangıcın startını veriyoruz. TÜGVA olarak 81 il 605 ilçede başlattığımız Genç Lig Futbol Turnuvası'nı daha üst bir seviyeye çıkartarak Uluslararası Futbol Turnuvası'yla devam ettiriyoruz. Bugün burada kaybedenin olmadığı bir turnuvaya start verdik."