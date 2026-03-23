Trabzonspor ile Trabzon Merkez Fen Lisesi arasında iş birliği!

Karaman, gençlerin ulusal ve uluslararası platformlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını aktararak, "Trabzonspor olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmzalanan protokol kapsamında okul bünyesinde faaliyet gösteren First Robotic Competition (FRC) Robot Takımı öğrencilerinin bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki gelişimlerinin desteklenmesi, ulusal ve uluslararası robotik yarışmalara katılım süreçlerinde gerekli maddi ve ayni katkının sağlanması ve taraflar arasında sürdürülebilir bir iş birliğinin tesis edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.