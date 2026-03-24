18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Cebelitarık’ı farklı geçti

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede milliler, ilk yarıyı Thierry Darnel Karadeniz'in 33 ve 40. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 önde tamamladı.

53. dakikada Yusuf Can Karademir, 55 ve 80. dakikalarda Hasan Ege Akdoğan, 77. dakikada Tuna Baran Demir ve 88. dakikada Boran Eligüzel'in golleriyle ay-yıldızlılar, müsabakadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Gruptaki diğer maçta Ermenistan ile Kosova 1-1 berabere kaldı.

Milliler, grubu lider bitirmesi durumunda gelecek sezon A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.