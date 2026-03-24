2027’ye kadar seçim yok!

Fenerbahçe'de camia ikiyi bölündü… Bir grup erken seçim beklerken, diğer grup bunun kulübe bir faydası olmayacağı düşüncesinde. Başkan Sadettin Saran da seçim fikrine soğuk bakanlar arasında. 21 Eylül 2025'te Ali Koç'tan 7 yıldır oturduğu koltuğu devralan Saran, önce Fenerbahçe'yi takip eden gazetecilerle buluştuğu iftarda "Seçim ve adaylıkla ilgili mayıs ayına kadar bir daha konuşmayacağım" dedi. Ardından Genç Fenerbahçeliler'le buluştuğu iftar yemeğinde "İnşallah bu zor günleri birlikte aşacağız. 2027'ye kadar beraberiz" ifadelerini kullandı. Saran, önceki gün kulüpte yapılan bayramlaşmada ise 6 aylık görev süresinde kazanılan kupaların önünde, "İnşallah çok daha fazla kupalar alacağız. Zor günlerde berabersek, iyi günlerde de beraber olacağız" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Başkanı, 4 Nisan'daki Yüksek Divan Kurulu'nu işaret ederek orada gerekli bilgileri vereceğini söyledi.

'KRİTİK SÜREÇTE ZARAR VERİR'

Başkan Saran'ın görev süresinin sonu olan 2027'ye kadar koltukta olmayı planladığı belirtildi. 6 aylık görev süresini ortamı tanıma ve başarı için temel atma dönemi olarak nitelendiren Sadettin Saran'ın, yönetimine de "Büyük zorluklara rağmen iyi iş çıkardık. Bu camiaya borcumuzu ödememiz gerek. O nedenle sonuna kadar kalmalıyız. Seçim, tüm takımlarımız şampiyonluk yolculuğunda kritik haftalara girmişken kimseye fayda vermez. Kafaları karıştırmaya ve huzur ortamını bozmaya gerek yok" dediği de öğrenildi.