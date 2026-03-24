Dadaşlar Süper Lig için geri sayımda!

TRENDYOL 1. Lig'de bitime 6 hafta kala heyecan daha da yükseldi. 32. haftanın geride kaldığı 2025-26 sezonunda lider Erzurumspor FK, önceki gün 2-0 yendiği üçüncü sıradaki Esenler Erokspor'un 6 puan önünde son düzlüğe Süper Lig yolunda büyük avantajla girdi. Puanını 69'a çıkaran Serkan Özbalta yönetimindeki Dadaşlar, ikinci Amed Sportif Faaliyetler'in 2, üçüncü Esenler Erokspor'un 6 ve son 7 maçını kayıpsız geçen dördüncü Arca Çorum'un 7 puan önünde yer alıyor. Ayrıca Erzurum ekibi, olası puan eşitliklerinde ikili averajdan dolayı Amed ve Esenler Erok'u geride bırakacak. İlk 2 takımın doğrudan Süper olacağı ligde, bu iki ekibi takip eden 5 takım, bir üst kulvardaki 3. kulüp olabilmek için playoff mücadelesine çıkacak.

