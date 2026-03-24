Giriş Tarihi: 24.03.2026 11:52

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın bonservisini belirledi!

Fenerbahçe, sezon başında Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat'ın bonservisini belirledi. Bu gelişme sonrası İspanyol ekibinin de tavrı belli oldu.

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ın bonservisini belirledi!
İspanya LaLiga ekiplerinden Real Betis'e kiralanan Fenerbahçe'nin Faslı orta saha Sofyan Amrabat, gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Ficherio'nun haberine göre, Real Betis teknik heyetinin beğenisini kazanan Amrabat için Fenerbahçe, 12 ila 15 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor. Sarı-lacivertliler, oyuncunun Dünya Kupası performansıyla değerinin daha da artmasını bekliyor.

Öte yandan Betis yönetiminin bu rakamı yüksek bulduğu da aktarıldı.

GUIDO GÜNDEMDE

Betis'in bu gelişmenin ardından eski oyuncusu Guido Rodriguez'i yeniden gündemine aldığı ve oyuncunun da geri dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın bonservisini belirledi!
