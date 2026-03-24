Fenerbahçeli futbolcular Guendouzi, Nene ve Cherif, taraftarlarla buluştu

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Maraton Fenerium mağazasında yapılan etkinliğe yönetim kurulu üyesi Orkan Orakçıoğlu ve Fenerbahçe Futbol AŞ yöneticisi Sinan Öncel de katıldı.

Taraftarların formalarını ve lisanslı ürünlerini imzalayan futbolcular, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Fenerbahçe Kulübü Fenerium'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orkan Orakçıoğlu, taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür ederken Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öncel ise taraftarların uzun süredir futbolcularla bir araya gelmek istediğini dile getirerek, "Taraftarımız mutluysa biz de mutluyuz. Hepsi başarılı ve yıldız oyuncular, bizi mutlu eden futbolcular. Kuyruk Kadıköy'e kadar gidiyor, insanlarda inanılmaz bir heyecan var. Hızlı bir şekilde taraftarlarımızla buluşturuyoruz. Çocuklar çok mutlu, hanımefendiler çok mutlu, taraftarımız çok mutlu. Bu tür etkinlikleri sık sık yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.