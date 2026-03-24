Galatasaray’da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı! Mauro Icardi gelişmesi...

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde salonda ısınmayla başlayan idman, sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. İzinli Mauro Icardi idmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.00 ve 17.00'de yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
