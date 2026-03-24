Gençlerbirliği’nde 3 oyuncuya milli davet!

Gençlerbirliği'nde kaleci Ricardo Velho, Portekiz Milli Takımı'nın 28 Mart'ta Meksika ve 31 Mart'ta ABD ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

Milli futbolcu Cihan Çanak ise Ümit Milli Takımı'nın 31 Mart Salı günü Hırvatistan ile yapacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup eleme mücadelesinin aday kadrosuna davet edildi.

Kırmızı-siyahlıların 19 Yaş Altı PAF Takımı oyuncusu Prince Martor da Liberya A Milli Takımı'nın 27 Mart'ta Moritanya ve 31 Mart'ta Libya maçlarının aday kadrosuna alındı.