Hakan nefes verdi

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, son dönemlerini sakatlık sıkıntısıyla geçirdiği için kritik maçlar öncesinde gözler üzerindeydi. Teknik direktör Montella, Ocak ayından bu yana 12 resmi maçta görev alamayan tecrübeli orta sahanın durumuna odaklanmıştı. İnter, önceki gün Fiorentina ile 1-1 berabere kalırken Hakan da maça ilk 11'de başlayıp 69 dakika sahada kaldı. Milliler için kritik öneme sahip Hakan'ın uzun süre sahada kalabilecek duruma erişmesi İtalyan hocayı son derece rahatlattı. 32 yaşındaki orta saha, dün millilerin kampına katıldı. Hakan'ın Romanya maçında 11'de başlayacak durumda olduğu bildirildi, Montella da rahat nefes aldı. Öte yandan Merih Demiral'ın sakatlığı sürüyor. Oyuncunun Romanya maçını kaçırması bekleniyor.

ARAL ÇIKARILDI!

Aral Şimşir de kulübü Midtjylland'daki son maçında sakatlandı. 23 yaşındaki sol kanat, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.