Kral yoksa sorun çok!

Galatasaray, Osimhen'in oynamadığı maçları kazanmakta zorlanıyor. Nijeryalı yıldız, bu sezon sakatlık ve Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi gibi sebeplerden dolayı toplam 15 resmi karşılaşmada forma giyemedi. Aslan bu müsabakalarda 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ise 26 maçın 7'sine Osimhen'siz çıkarken 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi ile 5 puan kaybetti. Süper Kupa yarı finalinde Trabzon'u 4-1 yenen Cimbom, finalde ise F.Bahçe'ye 2-0 teslim olup kupayı ezeli rakibine kaptırdı.

OSİMHEN'SİZ LİG&AVRUPA

Gaziantep FK-Galatasaray: 0-3

Eyüpspor-Galatasaray: 0-2

Galatasaray-Konyaspor: 3-1

Alanya-Galatasaray: 0-1

Galatasaray-Kasımpaşa: 3-0

Konyaspor-Galatasaray: 2-0

Galatasaray-Gençlerbirliği: 3-2

Frankfurt-Galatasaray: 5-1

Galatasaray-US.Gilloise: 0-1