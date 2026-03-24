Milli takımında sahada olacak

Galatasaray'ın Liverpool ile deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sağ el başparmağından ciddi şekilde yaralanan Noa Lang, İngiltere'de ameliyat edilmişti. Oyuncunun durumuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce güzel haber verdi. 26 yaşındaki sol kanadın herhangi bir probleminin gözükmediğini vurgularken, "Hollanda Milli Takımı ile dirsek temasındayız. İlk maçlarında oynamayacak (Norveç), sonrasında şartlar oluşursa ikinci maçlarında (Ekvador) sahaya dönmesini planlıyoruz. Noa Lang'ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz" dedi.

İnce: Osimhen için gereken yapılacak

YENER İnce, Victor Osimhen'in durumuyla ilgili detaylı bir bilgi vermezken ameliyatın ardından şu ifadeleri kullandı: "Başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncumuzun süreci gün gün takip edilecek olup en kısa sürede sahalara dönmesi için sağlık ekibimiz gerekeni yapacaktır. Süreç içerisinde güncel bilgilendirmeler kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır."