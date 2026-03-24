Noa Lang sakatlık sonrası ilk kez konuştu! "Parmağım yerinde ve..."

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında parmağından sakatlanan Noa Lang, Hollanda basınından Ziggo Sport'a konuştu.

Karşılaşmanın son anlarında yaşadığı sakatlık pozisyonunu tam olarak hatırlamadığını söyleyen Lang, başarılı bir operasyon geçirdiğini ifade etti.

"PARMAĞIM YERİNDE VE İYİYİM"

Yıldız futbolcu, "Parmağım yerinde ve iyiyim, bu en önemlisi. Sadece şu an bazı küçük zorluklar yaşıyorum" dedi. Ayrıca Lang, esprili bir dille, "Şu anda PlayStation oynayamıyorum ama yakında tekrar oynayabileceğim. Onun dışında tuvalette ve duş alırken de zorluk yaşıyorum." diye konuştu.

"BACAKLARIMA İHTİYACIM VAR"

Sakatlığın futbol oynamasına bir etkisinin olmadığına değinen 25 yaşındaki futbolcu, "Neyse ki futbol oynamak için sadece bacaklarıma ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

"FOTOĞRAF ÇEKİLMEK ZORUNDASINIZ"

İstanbul'daki yaşantısına da değinen Lang "Burada olmaktan gerçekten çok keyif alıyorum. İstanbul'daki futbol çılgınlığı Napoli'dekinden bile daha büyük. Şehir biraz daha büyük ve kaotik. Sokakta normal bir şekilde yürüyemiyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarıyla bile sürekli fotoğraf çektirmek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Hollandalı oyuncu "Öncelikle Galatasaray ile şampiyon olup kupayı kazanmak istiyorum, sonra da umarım Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'nı kazanırım, sonra da bakarız." değerlendirmesinde bulundu.