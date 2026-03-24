Osimhen’in aklı Fenerbahçe’de!

Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrasında kolunda çoklu kırık olduğu açıklanan Victor Osimhen dün ameliyat oldu. İngiltere'de kolu alçıya alınan ve ülkesi Nijerya'ya giderek 4 gün izin yapan yıldız oyuncu, dün sabaha karşı İstanbul'a gelirken direkt olarak hastanenin yolunu tuttu. Yapılan incelemelerin ardından Osimhen ameliyata alındı. Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki ameliyatı kulüp doktoru Yener İnce ve sağlık heyeti yaptı. Operasyon 3 saat sürdü.

5 MAÇTA KESİN OLARAK SAHAYA ÇIKAMAZ

Ameliyat sürecinin başarılı geçtiği açıklanırken, oyuncunun en az 1 aylık süreçte takımdan ayrı kalması bekleniyor. Nijeryalı sırasıyla ligde Trabzonspor, Göztepe, Kocaeli- spor ve G.Birliği karşılaşmaları ile Türkiye Kupası'ndaki G.Birliği maçında takımdaki yerini alamayacak. Osimhen, sağlık heyetinin takibi ile tedavi sürecine geçerken kritik süre ise 26 Nisan haftasındaki F.Bahçe derbisi olacak. Ameliyat sonrası iyileşme sürecine göre oyuncu, F.Bahçe maçına yetiştirilmek isteniyor.



ÖZBEK HASTANEDE ZİYARET ETTİ "EN KISA SÜREDE DÖNECEK" DEDİ

G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, ameliyatın ardından hastaneye giderek Osimhen'i ziyaret etti. Hastane çıkışında da "Gayet sağlıklı, güzel bir ameliyat geçirdi. İnşallah en kısa sürede sahalara dönecek" dedi. Ayrıca hocası Okan Buruk da hastanede Osimhen'i yalnız bırakmadı.

LÜKS İLE NİJERYA'DA GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz günlerde 130 milyon TL'lik yeni aracı ile Nijerya'nın Lagos kentinde görüntülenen ve halkın büyük sevgisi ile karşılanan Osimhen, bu kez de yeni evi ile ülkesinde gündemde. 2 milyon dolara (88 milyon TL) aldığı yeni evi ile Osimhen, bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OSİMHEN'İN YOKLUĞU G.SARAY'I NASIL ETKİLER? BU SÜREÇTE YERİNE KİM OLMALI?



MURAT ÖZBOSTAN

Bundan sonra Mauro İcardi'yi oyunun öznesi yapacaksın!

Futbolda bazı eksikler vardır, yerini doldurursun. Bir de bazı yokluklar vardır, bütün alışkanlıklarını değiştirir. Victor Osimhen işte tam olarak ikinci kategori. Galatasaray uzun süredir onun üzerinden oynuyordu. Koşusu, presi, rakibi boğan enerjisi… Sadece bir santrfor değil, aynı zamanda bir oyun planıydı. Şimdi o plan yok. Peki ne var? Cevap aslında çok net ama görmek isteyen için: Mauro İcardi. Ama mesele İcardi'nin sahada olup olmaması değil. Mesele, İcardi'ye gerçekten ihtiyaç duyulup duyulmadığı. Çünkü İcardi, 80. dakikada oyuna atılıp "Hadi bir gol bul" denilecek bir oyuncu değil. O, oyunun öznesi olmak ister. Topun ona gelmesini değil, oyunun onun etrafında dönmesini bekler. Bugün yaşanan problem biraz da burada başlıyor. Okan Buruk, Osimhen'li düzenden çıkıp İcardi'li düzene tam anlamıyla geçebilmiş değil. Arada kalmış bir plan var sahada. Bu da ne Osimhen'i aratmıyor ne de İcardi'yi ortaya çıkarıyor. Üstüne bir de işin duygusal tarafı var. Futbolcular robot değil. Özellikle İcardi gibi oyuncular, sahada alkışla değil, hisle oynar. Sözleşme sürecindeki belirsizlikler, kulübün mesafeli dili, aldığı süreler… Bunların hepsi birikir. Sonra da sahaya yansır. Bakıyorsun, ne eskisi gibi sevinçlerde var ne de o bildiğimiz "ben buradayım" hali. Bu bir düşüş değil, bu bir kopuş sinyali. Öte yandan alternatif diye bakılan Barış Alper Yılmaz… Mücadele eder, koşar, savaşır. Ama bitiricilik başka bir meziyet. Gol sezgisi dediğin şey, sonradan yüklenen bir özellik değildir. Ya vardır ya yoktur. Galatasaray'ın bugün ihtiyacı olan şey tam da bu; gol aklı. O yüzden yapılması gereken çok basit ama cesaret ister: İcardi'yi yeniden merkeze koymak. Hele de Osimhen haftalarca yokken..



İSKENDER GÜNEN

Osimhen'in yokluğunda oyun ritmi değişecek

Ligin kader maçlarından biri. Trabzonspor, kendi sahasında oynamanın avantajını kullanmak isteyecektir. Özellikle orta alanda Oulai'nin olmayışı kendileri için büyük kayıp. Çünkü bu maçın kaderini önemli ölçüde orta alan oyuncularının ortaya koyacakları performans belirleyecek. En büyük kozu ise Onuachu olacaktır. Onun için kanatlarda Zubkov ile yapılacak ortalar en önemli hücum planı olacak. G.Saray ise Victor Osimhen'in yokluğunda hücum çeşitliliğinde biraz zorlanabilir. Nijeryalı yıldızın sahada olması ile 90 dakikaya yayılan bir pres oyunu oynayan G.Saray'ın oyun ritmi mutlaka değişecektir. Victor Osimhen, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile rakibi baskı altına alan bir isim. Bu noktada teknik direktör Okan Buruk önde Mauro İcardi mi Barış Alper'le mi sahaya çıkar, bunu şu anda yorumlama şansımız yok. Orta sahada Torreira'nın savunma katkısı ve oyun temposunu ayarlaması deplasmanda dengeyi kurmak açısından kritik.



BÜLENT TİMURLENK

Barış Alper Yılmaz'ı en uca hapsetmek harakiri

Osimhen'in geri dönüşü minimum 1 ay olsa bile G.Saray'ın direkt rakipleri Trabzonspor ve F.Bahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Victor Osimhen, elbette G.Saray'ın oyununun en önemli parçası. Yerine oynayanlar, goller atsa bile Osimhen'in açıklanamayacak kadar saha içinde takıma katkısı var. Lakin yokluğu dünyanın sonu değil. G.Saray'ın geniş ve kaliteli bir kadrosu var. Ancak bana göre en kötü fikir Barış Alper Yılmaz'ı en uçta oynatmak. Leroy Sane'nin form grafiği tartışılırken, Noa Lang da elinden ameliyat olmuşken teknik direktör Okan Buruk'un takımını sezon boyunca iki kanatta da ileriye taşıyan Barış Alper Yılmaz'ı en uca hapsetmek, G.Saray için harakiri olur. Mauro İcardi üzerinde oluşturulan medya baskısının, kimin işine yarayacağı belli! İcardi, şampiyonluklarda Okan Buruk'u omuzlarına almış bir takım kaptanı. Önümüzde milli maçlar var, ardından Süper Lig'de oynanacak iki derbiye 4 takımın hangi kadroyla çıkacağını şu anda bilen var mı? G.Saray camiasının düşeceği en büyük hata, Victor Osimhen'in yokluğunda bir melodram yazmak. Victor Osimhen takım arkadaşları için çok koştu, şimdi de onlar koştuklarından daha fazlasını Osimhen için koşacaklar.