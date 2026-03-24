Şimdi onun senesi!

Yeni sezon öncesi şimdiden işi sıkı tutan ve transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta futbol A takım koordinatörü Serkan Reçber, Almanya'nın ardından İngiltere'de de görüşmelerini sürdürüyor. Gelecek yaz kaleci, stoper, sol bek, orta saha, kanat ve santrfor takviyesi yapmayı planlayan yönetim, geniş liste üzerinde çalışıyor. Birçok isimle temas kuran Reçber, son olarak Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen Marcos Senesi için girişimde bulundu. Devre arasında da almak istedikleri Arjantinli stoperin sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle yeni bir hamle yapan siyah-beyazlılar, oyuncu için temas kurdu.

ÜÇLÜ ZİRVEDEN SONRA OPERASYON

TOTTENHAM, Aston Villa, Juventus ve Borussia Dortmund'un da istediği konuşulan 28 yaşındaki oyuncunun, yıllık maaş beklentisinin 5 milyon Euro olduğu ve bunun altında kalacak tekliflerle ilgilenmeyeceği Avrupa basınında yer aldı. Reçber'in, Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın ile bugün üçlü bir zirve gerçekleştireceği, ardından belirlenecek isimler üzerinde çalışmaların hızlandırılacağı kaydedildi.