Giriş Tarihi: 24.03.2026 16:27 Son Güncelleme: 24.03.2026 16:36

Son dakika haberi: TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabaka programına dair bir açıklama yayınladı.

Son dakika haberi: TFF’den Türkiye Kupası açıklaması!
UEFA Avrupa Ligi Finali, 20 Mayıs tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde kupadaki maçını daha erken bir tarihte oynayacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır. Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır.

Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir." denildi.

Son dakika haberi: TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
