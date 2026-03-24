Süper Lig’den 4 kulüp PFDK’ye sevk edildi

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik, Trabzonspor, Kayserispor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı çeşitli gerekçelerle PFDK'ye gönderdi.

Hukuk müşavirliği, kulüplerin yanı sıra Fatih Karagümrük oyuncusu Kranevitter'i kural dışı hareketi, Konyaspor idarecisi Hüseyin Bilgin'i tedbire uymaması ve Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen'i sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline sevk etti.

Müşavirlik, Trendyol Süper Lig kulüplerinin yanı sıra Trendyol 1. Lig'den Serikspor, Sakaryaspor, Vanspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor'u da farklı sebeplerden disiplin kuruluna gönderdi.

Hukuk müşavirliği ayrıca Bodrum FK oyuncusu Mustafa Erdilman'ı da kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk etti.