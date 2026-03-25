Allah’ın izniyle kupaya gideceğiz

A Milli Takım'ın sponsorlarından Damat Tween'in, TFF'nin Riva'daki merkezindeki mağazasının açılışı dün yapıldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu kurdele kesiminin ardından açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Damat Tween Dünya Kupası yolcuğunda bize uğur getirecek. Dünya Kupası'na Allah'ın izniyle inşallah gideceğiz. Sponsorlarımıza da ayrı ayrı sorumluluklar düşüyor. Kulüplerle anlaşma yapıp onların mağazalarında da milli takım stantları açmayı planlıyoruz. Milli Takımımızın forması her yerde ulaşılabilir olmalı" diye konuştu.