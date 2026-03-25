Başkan Saran ve ekibi, yeni sezon için kolları sıvadı: İşte yol haritası

F.Bahçe yönetimi, yeni sezon kadro planlaması için düğmeye bastı. Sportif yapılanmada rol üstlenen Devin Özek ile gerçekleştirilen toplantıların ardından sarı-lacivertlilerin eksik bölgeleri netleşti. Yönetim, mevcut kadro üzerinden yaptığı analiz doğrultusunda, takımdan ayrılacak olan futbolcuların haricinde bir liste oluşturdu. Takımdan ayrılmak isteyecek olan isimler veya sürpriz gelecek tekliflerin dışında kapsamlı bir yol haritası belirlendi. Buna göre Fenerbahçe, dört kritik bölgeye kesin takviye yapılması gerektiği sonucuna vardı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Milan Skriniar'ı kadroda tutmayı planlarken, sol stoper için arayışlara başladı.

SOL BEK İÇİN GENÇLİK ATEŞİ

Fenerbahçe'nin bir diğer önceliği ise sol bek transferi. Yönetim, bu pozisyon için potansiyeli yüksek, gelişime açık genç bir oyuncuya yatırım yapmayı planlıyor. Bütçeyi de hazırladı.

İKİ KANADA DEV TRANSFER

Hücum hattında da önemli hamleler yolda. Her iki kanatta oynayabilen, tercihen sol ayaklı, oyun görüşü ve skor katkısı yüksek bir kanat oyuncusu listeye alındı. Bu doğrultuda Devin Özek'in scouting çalışmalarına başladığı öğrenildi.

ÖNCE YILDIZ GOLCÜ GELECEK

Ara transfer döneminde forvet takviyesinin istenen şekilde yapılmaması nedeniyle eleştirilen yönetim, bu kez işi sıkı tutuyor. Sarı-lacivertliler, transfer döneminin başında yıldız bir golcü transferini bitirerek süreci uzatmak istemiyor.

İLK ÖNERİLEN İSİMLER OPENDA VE VLAHOVİC

Belirlenen mevkiler için birçok futbolcu listeye dahil olacak. Ancak şu ana kadar herhangi bir oyuncuyla resmi temas kurulmadı. Netleşecek isimlerin ardından ilk görüşmeler başlayacak. An itibarıyla Fenerbahçe'ye önerilen 2 isim bulunuyor. Lois Openda ve Dusan Vlahovic. Her iki futbolcu da İtalyan devi Juventus'ta oynuyor.