Batshuayi’ye yakalama kararı

Giriş Tarihi: 25.03.2026

Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesi, 17 Mart 2024'te Trabzon'da oynanan Trabzonspor-F.Bahçe karşılaşmasının ardından çıkan olaylarla ilgili kararını verdi. Tutuksuz yargılanan F.Bahçeli futbolcular kasten yaralama suçundan Bright Osayi Samuel'in 12 bin lira, İrfan Can Eğribayat ile Jayden Ousterwolde'nin ise 6'şar bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Ayrıca hakkında yakalama kararı çıkarılan ve savunması alınamayan futbolcu Michy Batshuayi için ise dosyanın ayrılmasına ve yargılamanın ve yakalamasının devamına hükmedildi. Batshuayi, Alman ekibi Frankfurt'ta forma giyiyor.

