Giriş Tarihi: 25.03.2026 17:42

Fenerbahçe’de Nelson Semedo bireysel çalışmalara başladı!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Nelson Semedo, Beşiktaş derbisi öncesi bireysel çalışmalara başladı.

AA
Fenerbahçe’de Nelson Semedo bireysel çalışmalara başladı!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, günü çift idmanla tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi. Sabah saha idmanı yapan futbolcular, akşam ise salonda çalıştı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Nelson Semedo, bireysel çalışmalara başladı.

Milli futbolculardan yoksun çalışan sarı-lacivertli takım, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Fenerbahçe’de Nelson Semedo bireysel çalışmalara başladı!
