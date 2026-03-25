İndirim hesabı

Beşiktaş'ın ara transferde Serie A temsilcisi İnter'den 11 milyon Euro opsiyon ve bonuslarla kiraladığı Kristjan Asllani için Çizme basınından önemli bir iddia geldi. İtalyanlara göre; siyahbeyazlıekip, bu rakamı kullanmayıdüşünmüyor ve opsiyon bedelini aşağıçekmek istiyor. Sezon sonunda İnterile masaya oturacak olan Beşiktaşyönetimin bu görüşmede en büyükkozu Arnavut orta saha olacak. 24 yaşındaki oyuncunun geleceği konusunda şu anda kesin bir karar olmadığı da haberde yer aldı. İnter'le sözleşmesi 2028 yılında bitecek olan futbolcu, Sergen Yalçın'ın 11'de ilk tercihlerinden biri oldu. Bu arada siyah-beyazlılarda Futbol Koordinatörü Serkan Reçber, Almanya ve İngiltere özelinde önemli görüşmeler yürüttü. Transferhazırlıklarına şimdiden başlayanBeşiktaş'ta, yapılan çalışmalara dairdün başkan Serdal Adalı, teknik direktörSergen Yalçın ve Futbol KoordinatörüSerkan Reçber toplantı gerçekleştirdi. Bu listeler üzerinden transfer harekâtı hız kazanacak.