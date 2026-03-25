İşte takımların Avrupa macerası

FF, Avrupa kupalarına katılım sağlayacak takım sayısını resmi olarak duyurdu. Toplam 5 kulübün gideceğini açıklayan TFF, "UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2026- 2027 sezonunda ülkemiz,olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir" ifadelerini kullandı. Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takım, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt lig aşamasından katılacak, ligi ikinci sırada bitiren ekip ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak. Türkiye Kupası'nı müzesine götüren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne playoff turundan, ligi 3. tamamlayan kulüp ise UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak. Lig dördüncüsü ise Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak.

