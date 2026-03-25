LaLiga’da ayın golü ödülü Arda Güler’in!

Giriş Tarihi: 25.03.2026 18:11

LaLiga'da mart ayının en güzel golü ödülünün sahibi Arda Güler oldu. Arda Güler, Elche maçında kendi yarı sahasından attığı gol sonrası ödülün sahibi oldu.

AA
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 28. haftasında Elche'ye attığı gol, mart ayının golü seçildi.

LaLiga'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun attığı golün Bernabeu Stadı'nda ayakta alkışlandığı belirtilerek, "Hem isabetliliği hem de cesaretiyle öne çıkarak sezonun en muhteşem gollerinden biri oldu." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid'in sahasında Elche'yi 4-1 yendiği maçın 89. dakikasında Arda Güler, Elche kalecisi Matias Dituro'nun öne çıktığını görünce kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre mesafeden fileleri havalandırmıştı.

