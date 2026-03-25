Montella’nın denklemi

Ay-Yıldızlılar, 2002'den sonra Dünya Kupası'na katılmanın eşiğine geldi. A Milli Takım'ın önce Romanya, ardından da Slovakya-Kosova maçının galibini geçerek Amerika kıtasında düzenlenecek turnuvaya gitmek için motivasyonu oldukça yüksek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise kafasında maçı oynarken, ekibiyle birlikte sahaya süreceği 11'e büyük ölçüde karar verdi. İtalyan hocanın, santrfor profilinde elinde Deniz Gül bulunurken, İspanya maçında gol atan genç oyuncunun bu kez yedek oturacağı ve sistemin genel olarak kullanıldığı gibi santrforsuz düzene göre inşa edileceği aktarıldı.

İKİLİYE DÖNEBİLİR

Kırmızı-beyazlılarda kalede Uğurcan, savunmada Zeki, Merih, Abdülkerim ve Ferdi bekleniyor. Ay-Yıldızlılar'da tek soru işareti orta sahanın üçlü ya da ikili kurulmasıyla birlikte yaşanacak muhtemel değişiklikler. Merkezde İsmail Yüksek, Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu'nun birlikte değerlendirilmesi ve hücumda Barış Alper, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın olması düşünülüyor. Ancak ikinci planda ise orta sahada ikiliye dönüş ve Arda'nın 10 numaraya geçmesiyle Kerem Aktürkoğlu'nun ileri uçta görev alması bulunuyor. Montella nihai kararını bugünkü taktik çalışma sonrası ekibiyle birlikte verecek.