Son dakika haberi: Vincenzo Montella ve Arda Güler konuşuyor!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Arda Güler, Romanya ile yarın oynanacak maç öncesinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.

Arda Güler'in açıklamaları şu şekilde:

Romanya'nın güçlü bir ekibi var. Hocaları da Türkiye'de önceden çalıştı. Efsane bir oyuncuları var. Tüm taraftarı seviyordur onu. İki ülke için de önemli bir maç olacak. Tek hedefimiz Dünya Kupası, umarım halkımızı mutlu edebiliriz.

İnşallah kendi hikayelerimiz gelecek. 2002'de ben dünyada bile değildim. Bu üzücü bir şey. Biz kendi serüvenimizi iyi devam ettirebiliriz. Tek hayalimiz Dünya Kupası'na gitmek. Çok güçlü bir jenerasyonumuz, aile gibi bir grubumuz var. Konsantreyiz, heyecanlıyız, tek hayalimiz Dünya Kupası! Dünya Kupası'ndan daha büyük motivasyon yok. Tek maç baskıyı artırıyor gibi görünebilir ama biz buna hazırız. İnşallah güzel bir sonuç alacağız. 2002'de dünyada yoktum. Perşembe günü çok güzel bir maç oynar ve Dünya Kupası'na gideriz. Orada olmayı çok istiyorum. Tüm takım olarak Dünya Kupası'nı istiyoruz. Büyük bir hayal olduğunu hepimiz biliyoruz.

"Romanya'da seni Hagi'ye benzetiyorlar." sorusuna Arda Güler, "Hagi'ye büyük saygı duyuyorum, videolarını izledim. Çok zor bir maç olacak. Romanyalı futbolcular da kendi ülkelerini temsil edecek, Dünya Kupası'na gitmek isteyecek. Bu nedenle zor bir maç olacak." yanıtını verdi.

Genç yıldız, "Futbolcuları karşılaştırırsak siz değer olarak öndesiniz. Maç sizin için kolay olacak mı?" sorusunu, "Kesinlikle kolay maç olmayacak. Onlar için de hayati derecede bir maç. Favorisi olmaz. Tek maç. Ellerinden geleni yapacaklar. Kolay maç olmayacak." diye cevapladı.

Montella'nın açıklamaları şöyle:

Lucescu'yu tekrardan görecek olmak beni çok mutlu ediyor. En çok kupa kazanan hocalar arasında üçüncü sırada bildiğim kadarıyla. Güzel de bir ilişkimiz var kendisiyle. Bizim için çok çok önemli bir maç. Uzun yıllar süren dünya kupası hasretini bitirmek istiyoruz. Komple bir maç oynamamız gerekiyor. Her türlü aksiyona hazırlıklı olmamız gerekiyor. Sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. "BÖYLE BİR SORU BEKLEMİYORDUM" Montella, bir Rumen gazetecinin sorduğu "Yenilmeniz ve Dünya Kupası'na gidememeniz halinde görevi bırakmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine "Böyle bir soruyu beklemiyordum açıkçası. Futbolda bir enstanteher şey olabilir her maçta. Ben burada şnanıolmaz mutluyum ve burada olmaktan gurur duyuyorum. Mağlubiyetlerden sonra daha iyi motivasyon verebildiğimi biliyorum ama aklımızda öyle bir mağlubiyet yok açıkçası." yanıtını verdi.