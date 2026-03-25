Trabzonspor maçı için müjde verdi

Hollanda Milli Takımı'na çağrılan Noa Lang, kopma aşamasına gelen parmağı ve yaşadığı süreçle ilgili konuştu. Hollanda'nın Norveç ve Ekvador maçları kadrosunda yer alan Noa Lang, "Reklam panosuna tutunmak istedim ama oldukça keskinlerdi. Parmağım çit ile reklam panosu arasında kesildi. Parmağım hâlâ tam olarak duruyor. Sağ elimi kullandığım için bir süre PlayStation oynayamıyorum ama geçecek.

Bir de tuvalet de önemli bir detay (Gülerek). Oynamak için sadece bacaklarıma ihtiyacım var. İstanbul'da çok mutluyum. Beşiktaş ve F.Bahçeli taraftarlar bile benimle fotoğraf çektiriyor" derken Trabzonspor maçında da oynaması için engel olmadığını vurguladı.