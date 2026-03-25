Trabzonspor’dan Matviy Ponomarenko hamlesi!

Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile zirve yarışında çok kritik bir maça çıkacak olan Trabzonspor ile ilgili yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

Ukrayna'da yayın yapan iki farklı spor sitesinde, bordo-mavili kulübün Dinamo Kiev forması giyen Matviy Ponomarenko'yu takip altına aldığı yazıldı.

Kadrosunda hâlâ Ukraynalı futbolcular Arseniy Batagov ile Oleksandr Zubkov'u bulunduran Karadeniz ekibinin, genç forveti yakından takip ettiği ve transfer için hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.

TRABZONSPOR TRANSFERDE İSTEKLİ

Altyapıdan yetiştiği kulübünde iki sezondur A takım düzeyinde forma giyen 20 yaşındaki santrforun, özellikle son dönemde artırdığı performansıyla İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de ilgisini çektiği ancak Trabzonspor'un transfere daha istekli yaklaştığı vurgulandı.

10 MİLYON EURO TALEBİ

Haberde, Dinamo Kiev'de 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ponomarenko için 10 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

Potansiyeli yüksek olan genç futbolcu, bu sezon forma giydiği 24 karşılaşmada 18 gol, 2 asistilik performans sergiledi.