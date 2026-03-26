A Milli Futbol Takımı’nda Ferdi Kadıoğlu attığı golü anlattı!

Giriş Tarihi: 26.03.2026 22:40

A Milli Futbol Takımı’nda Ferdi Kadıoğlu, Romanya maçının ardından konuştu.

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Romanya karşısında 1-0 kazandı ve finale yükseldi.

Kritik mücadelede A Milli Futbol Takımı'na galibiyeti getiren golü kaydeden Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

Gol pozisyonunu devre arasında planladıklarını belirten Ferdi Kadıoğlu, "Bu pozisyonu soyunma odasında konuştuk. Böyle bir an geleceğini biliyorduk. Arda topu alınca koşu attım ve golü bulduk" şeklinde konuştu.

Taraftarlara mesaj gönderen Ferdi Kadıoğlu, "Haydi Türkiye, hep beraber" sözlerini dile getirdi.

