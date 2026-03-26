A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan muhtemel rakip cevabı!

Kerem Aktürkoğlu tercihi ile ilgili soruya Vincenzo Montella, "Kerem'in etkili baskısı, zamanlaması, inanılmaz bir performansı vardı. Maçta 70. dakikada da gol atabilirsiniz. Deniz Gül pırıl pırıl bir genç, son maçta gol attı. Bunla gurur duyuyoruz. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz" cevabını verdi.

Deniz Gül ile ilgili sözlerini sürdüren Vincenzo Montella, "Deniz Gül'ün fizik gücünü biliyoruz. Kollarını kullanmasını öğrenmesi gerekiyor, gelişmesi gerekiyor. Uzun boylu futbolcu kafayla atar diye bir şey yok. Ben boyuma rağmen kafayla çok gol attım. Zamanlama çok önemli" ifadelerini kullandı.