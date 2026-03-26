A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan muhtemel rakip cevabı!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Romanya karşısında 1-0 kazanan ve finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Vincenzo Montella, "Çok memnunum performanstan. Kolay olmayacaktı. İlk yarı boyunca rakip yaslandı. Devrede futbolcularımızla konuştuk, hareketli olmamız, savunma arkasına koşu atmamız lazımdı. Arda'yı ve Ferdi'yi tebrik ediyorum, güzel gol attık. Sabırlıydı futbolcularımız, mesafeleri açmadılar. Sonunda istediğimiz galibiyeti aldık. Şimdi düşüncem diğer rakipte, sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
Kerem Aktürkoğlu tercihi ile ilgili soruya Vincenzo Montella, "Kerem'in etkili baskısı, zamanlaması, inanılmaz bir performansı vardı. Maçta 70. dakikada da gol atabilirsiniz. Deniz Gül pırıl pırıl bir genç, son maçta gol attı. Bunla gurur duyuyoruz. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz" cevabını verdi.
Deniz Gül ile ilgili sözlerini sürdüren Vincenzo Montella, "Deniz Gül'ün fizik gücünü biliyoruz. Kollarını kullanmasını öğrenmesi gerekiyor, gelişmesi gerekiyor. Uzun boylu futbolcu kafayla atar diye bir şey yok. Ben boyuma rağmen kafayla çok gol attım. Zamanlama çok önemli" ifadelerini kullandı.