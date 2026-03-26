Arda Güler: "Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz"

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finaline yükseldi. Maçın ardından Arda Güler, açıklamalarda bulundu.

Maçtan galibiyetle ayrıldıkları için büyük mutluluk yaşayan Arda Güler, "Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da devam ettirip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk." dedi.

Milli futbolcu, "Tek hedefimiz Dünya Kupası. 1 maç kaldı. Her şeyimizi verip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz." diye konuştu.