Boluspor’da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Giriş Tarihi: 26.03.2026 14:06 Son Güncelleme: 26.03.2026 14:09

Boluspor, 2025-2026 sezonundaki 4. teknik direktörü olan Suat Kaya ile de yollarını ayırdı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, sezona Teknik Direktör Mustafa Er ile başladı. Bolu temsilcisi, 9 müsabaka sonunda Er ile yol ayrımına gitti.

Ardından 11 maçlık Ertuğrul Arslan dönemi yaşayan Boluspor, 3 mücadeleye de Erdal Güneş ile çıktı.

Erdal Güneş döneminin ardından kırmızı-beyazlılar göreve Teknik Direktör Suat Kaya'yı getirdi. Boluspor'un başında 9 müsabakada kulübede yer alan Kaya, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Kötü gidişatın ardından tecrübeli teknik adamla da yollar ayrıldı.

